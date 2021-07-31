عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، ضم السنغالي ألاسان نداو، جناح نادي فاتح قرا جمرك التركي.





وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أسد التيرانجا ينضم إلى كتيبة الأسود".





وقدّم اللاعب السنغالي مستويات رائعة مع فريقه التركي، وساهم في احتلاله المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري التركي الموسم الماضي.





وخاض اللاعب مع فريق فاتح قرا جمرك 40 مباراة، وسجل 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.





وسبق لنداو المشاركة في 6 مباريات أيضا بقميص المنتخب السنغالي منذ 2017، حيث يمتلك هدفا دوليا في سجلاته الشخصية.





وخطف نداو أنظار العديد من الأندية الأوروبية البارزة، كما ربطته بعض التقارير بالانتقال إلى أكبر الأندية التركية مثل فناربخشة وجالطة سراي.





وضم الأهلي مؤخرا الظهير الأيسر المقدوني إزجيان أليوسكي، ليكون خامس صفقات النادي في الصيفية، بعد التعاقد مع دانكلير بيريرا ومحمد مجرشي وفيليب براداريتش والبرازيلي باولينيو.





وتعاقد الأهلي مع أليوسكي ليقود الجبهة اليسرى، بدلا من البرازيلي لوكاس ليما الذي رحل رسميا بعد توقيع مخالصة مالية معه بسبب سوء مستواه الموسم الماضي.





ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 أغسطس المقبل، بالمواجهة التي تجمع فريق الاتحاد بنظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



