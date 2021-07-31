Advertisements

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

السبت 31/يوليو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، ضم السنغالي ألاسان نداو، جناح نادي فاتح قرا جمرك التركي.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أسد التيرانجا ينضم إلى كتيبة الأسود".

وقدّم اللاعب السنغالي مستويات رائعة مع فريقه التركي، وساهم في احتلاله المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري التركي الموسم الماضي.

وخاض اللاعب مع فريق فاتح قرا جمرك 40 مباراة، وسجل 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وسبق لنداو المشاركة في 6 مباريات أيضا بقميص المنتخب السنغالي منذ 2017، حيث يمتلك هدفا دوليا في سجلاته الشخصية.

وخطف نداو أنظار العديد من الأندية الأوروبية البارزة، كما ربطته بعض التقارير بالانتقال إلى أكبر الأندية التركية مثل فناربخشة وجالطة سراي.

وضم الأهلي مؤخرا الظهير الأيسر المقدوني إزجيان أليوسكي، ليكون خامس صفقات النادي في الصيفية، بعد التعاقد مع دانكلير بيريرا ومحمد مجرشي وفيليب براداريتش والبرازيلي باولينيو.

وتعاقد الأهلي مع أليوسكي ليقود الجبهة اليسرى، بدلا من البرازيلي لوكاس ليما الذي رحل رسميا بعد توقيع مخالصة مالية معه بسبب سوء مستواه الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 أغسطس المقبل، بالمواجهة التي تجمع فريق الاتحاد بنظيره الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة الاهلي الأهلي أهلي جدة أهبخار الاهلي

أخبار تهمك

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ 13 دقيقة

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

منذ أقل من ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

صراع بين الأهلي والهلال على "شحشوح"

"تريزيجيه" في التشكيلة المثالية للدور الأول بالدوري التركي

فناربخشة يقترب من خطف لوكاس ليما قبل الأهلي السعودي

الأهلي يقترب من خسارة نجم الفريق الأول

نادي سويسري يهزم الأهلي ويخطف "صفقة الموسم"

أنقرة التركي يعلن ضم بادجي من الأهلي على سبيل الإعارة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

08:59 م

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان