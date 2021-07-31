إيقاف قيادي في حركة "النهضة" بالمهدية

أوقفت قوات الأمن الوطني التونسي بالمهدية بالاشتراك مع الحرس الوطني والجيش، السبت، القيادي في حركة "النهضة" رضا رادية، على خلفية نشره فيديوهات "تحرض على العنف والاقتتال".

وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن "القرار جاء عقب نشر رادية فيديوهات تدعو للفتنة وسب وشتم رئيس الجمهورية".

من جهتها، أعربت حركة "النهضة" التونسية، أمس الجمعة، عن رفضها لاعتقال نواب البرلمان ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور.

وأشارت الحركة في بيان نشرته على موقعها على "فيسبوك" إلى أنها "تبعا لإيقاف النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والاعلان عن ايداعه السجن تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية، تجدد قناعتها بأن إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إجراء غير دستوري وغير قانوني".

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد قرر مساء الأحد الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يعينه بنفسه.