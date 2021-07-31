Advertisements

إيقاف قيادي في حركة "النهضة" بالمهدية

السبت 31/يوليو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أوقفت قوات الأمن الوطني التونسي بالمهدية بالاشتراك مع الحرس الوطني والجيش، السبت، القيادي في حركة "النهضة" رضا رادية، على خلفية نشره فيديوهات "تحرض على العنف والاقتتال".

 

وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن "القرار جاء عقب نشر رادية فيديوهات تدعو للفتنة وسب وشتم رئيس الجمهورية".

 

من جهتها، أعربت حركة "النهضة" التونسية، أمس الجمعة، عن رفضها لاعتقال نواب البرلمان ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام اجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور.

 

وأشارت الحركة في بيان نشرته على موقعها على "فيسبوك" إلى أنها "تبعا لإيقاف النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والاعلان عن ايداعه السجن تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية، تجدد قناعتها بأن إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إجراء غير دستوري وغير قانوني".

 

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد قرر مساء الأحد الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص يعينه بنفسه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حركة النهضة في تونس حركة النهضة تونس

أخبار تهمك

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ ربع ساعة

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ نصف ساعة

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

منذ أقل من ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هكذا دعمت الفنانة التونسية لطيفة بلادها في أزمتها الأخيرة

الرئاسة التونسية تعلن تدابير استثنائية خلال ساعات وتحذر من الفوضى

بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)

علم دولة الجزائر يسجل حضوره باحتفالات مدينة المرسى بقرارات الرئيس التونسي

بعد الإطاحة بحكومة النهضة.. ماذا ينتظر إخوان تونس؟

انتفاضة شعبية وقرارات رئاسية.. ماذا يحدث في تونس؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

08:59 م

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان