أياكس يعلن وفاة لاعبه الشاب

أعلن نادي أياكس الهولندي، اليوم السبت، وفاة لاعبه الواعد نوح جاسر (16 عاماً)، وذلك بعد تعرضه لإصابات بالغة، إثر حادث سير تعرض له مع شقيقه.





قال النادي الهولندي في بيان رسمي: "تلقى أياكس أخباراً سيئة للغاية، تفيد بوفاة اللاعب نوح جاسر، وذلك بعد اصطدام سيارة كان يقودها اللاعب الشاب بشاحنة".





ولقي اللاعب وشقيقة مصرعهما على الفور، بينما أصيب قائد الشاحنة بجروح طفيفة وتم نقله للمستشفى، حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.





وولد جاسر في مدينة آيسلستاين بمقاطعة أوتريخت في فبراير 2005، وانضم لصفوف أياكس في عام 2018، قادما من فريق ألفينس بويز، وكان سيلعب مع فريق الشباب تحت (17 عاماً) هذا الموسم.



