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تعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري
السبت 31/يوليو/2021 - 09:30 م
علي خلاف
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أولى مواجهاته عقب نهاية فترة التوقف في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمام غزل المحلة.
موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري
وكان من المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري مساء اليوم الإثنين 5 يوليو في الدوري المصري.
وكان مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرروا تأجيل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ببطولة الدوري المصري لتقام مساء 7 أغسطس المقبل.
وتنقل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.
الجدير الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يعتلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في المسابقة المحلية.
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