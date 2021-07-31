Advertisements

تعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

السبت 31/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أولى مواجهاته عقب نهاية فترة التوقف في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمام غزل المحلة.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري مساء اليوم الإثنين 5 يوليو في الدوري المصري.

وكان مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرروا تأجيل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ببطولة الدوري المصري لتقام مساء 7 أغسطس المقبل.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.

الجدير الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يعتلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في المسابقة المحلية.
 
  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غزل المحلة المحلة الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ ربع ساعة

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ نصف ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل لرجل أعمال: 50 جنيه فقط لمتر التكريك "شاكب راكب"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

08:59 م

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان