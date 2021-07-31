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محمد عبدالرحمن يروج لمسرحيته "شمسية وأربع كراسي" في الساحل

السبت 31/يوليو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان محمد عبدالرحمن صورة البوستر الرسمي لمسرحية شمسية وأربع كراسي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعلق"عبدالرحمن" مستنيكم ابتداءا من يوم الخميس 5 أغسطس علي مسرح الساحل في مسرحية شمسية وأربع كراسي تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب اخراج أستاذ أشرف عبدالباقي الحجز من خلال فندق مارينا تايم او من خلال موقع تيكيتس مارشيه".


تعتبر تجربة مسرح الساحل هي التجربة المسرحية الثالثة للفنان محمد أسامه بعد تقديمه مسرح مصر مع مجموعة كبيره من النجوم التي قدمها أشرف عبدالباقي وتجربة "صباحية مباركه" مع الفنان علي ربيع.

ومن المقرر البدء في العرض على المسرح يوم الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.

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