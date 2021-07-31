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بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

السبت 31/يوليو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن سعادتها بحضور مناقشة رسالة الماجستير لنزيلة دار رعاية والتي تدعى جيهان خليل، قائلة: "فرجتى بيها كبيرة"، موجهة التحية إلى الدار الذي قدم لها الرعاية حتى وصلت لهذه الدرجة التعليمية.

وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك نماذج من نزلاء دور الأيتام تستحق الدعم، وتسليط الضوء عليها، معقبة: "ذهابي لمناقشة رسالة الماجيستر واجب عليا"، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم الفتيات والشباب في دور الرعاية.

وأكدت أن من يريد ان يستكمل تعليمه في دور الرعاية سيجدون كل الدعم، معلقة: "اللي عايز يكمل تعليمه هيكمل، واللي عايز يدرس دراسات عليا هيدرس"، لافتة إلى أنهم يعملون على اصلاح منظومة الرعاية كاملة، ولن يسمح بإقامة دور رعاية في شقق، حيث أن دار الرعاية له شروط.

وأضافت أنهم يستهدفون زيادة الأسرة الكافلة، حيث أنهم يبحثون 2600 طلب لأسرة كافلة حتى الآن، وتسهيل الإجراءات لهم، معلنة انهم سيقدمون مفاجآت لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم الفترة المقبلة كتوفير فرص عمل، وسكن، وبطاقات تموينية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن نيفين القباج دور الرعاية التضامن

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