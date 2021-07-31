جمعية أبناء فناني مصر تشكر وزيرة الثقافة بعد تكريم حلمي رفلة

أدرج الجهاز القوميي للتنسيق الحضاري، اسم المخرج حلمي رفلة، في مشروع عاش هنا، لتخليد أسماء المبدعين الذين قدموا إسهامات عظيمة، للأجيال المقبلة، لذا وضع الجهاز لافتة تحمل اسم المخرج حلمي رفلة على باب منزله الذي 85 شارع رمسيس- الأزبكية بمحاظة القاهرة.



ونشرت جمعية أبناء فناني مصر، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك تشكر فيه كل من ساهم في هذا التكريم المشرف، وعلى رأسهم وزير الثقافة.



وكتبت الصفحة: "تتقدم جمعيه ابناء فناني مصر بالشكر والتقدير والامتنان لمعالي وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري والدكتور عصام ربيع وجميع العاملين بجهاز التنسيق الحضاري وكل من ساهم في هذا التكريم المشرف".



ولد المخرج حلمي رفلة، يوم 5 مايو 1909، كانت تربطه صلة صداقة بالمخرج أحمد بدرخان‏، وحينما علم بعزمه على السفر إلي باريس لدراسة فن الإخراج ى بعثة على حساب ستوديو مصر قرر هو الآخر أن يسافر إلى فرنسا ليتعلم فن المكياج على نفقته - بمجرد عودته إلى القاهرة استدعاه طلعت باشا حرب وألحقه بالعمل مساعدًا لبعض الاجانب الذين استقدمهم طلعت حرب من أوروبا للعمل باستديو مصر في جميع نواحي العمل السينمائي، وظل رفلة يعمل في ستوديو مصر حتى أعلنت وزارة المعارف إيفاد بعثات فنية إلي فرنسا‏، ومن بينها بعثة لدراسة فن المكياج تمهيدًا لافتتاح الفرقة القومية المصرية وكان حلمي رفلة هو الماكيير الوحيد الذي تقدم لهذه البعثة وسافر إلى فرنسا مرة أخرى لكنه لم يكتف هذه المرة بالتخصص في المكياج بل درس التصوير والديكور والإخراج.



عاد رفلة من البعثة فوجد ستوديو مصر قد فصله من العمل لاعتبارات السفر دون إذن فالتحق بالعمل فى الفرقة القومية المصرية، والمسرح القومي حاليًا‏ وعمل ماكييرا بالمسرح خمس سنوات، ثم عمل ماكييرًا محترفا في السينما‏، وكان أول فيلم قام بعمل الماكياج فيه هو "يحيا الحب‏" عام 1938‏ اخراج محمد كريم.



انتقل للعمل بالإخراج وكون شركة إنتاج مع أحمد بدرخان وعبده نصر، وقام بإخراج أول فيلم له العقل في إجازة‏(1947)‏ - وعندما كان المخرج حلمي رفلة فى طريقه من ليون إلى باريس لمعاينة أماكن تصوير فيلمه عن قصة حياة توفيق الحكيم وافته المنية ورحل عن دنيانا فى 14 أبريل، ومن أعماله في مجال التأليف السينمائى: حب وجنون (1948)، المجنونة (1949)، آه من الرجالة (1950)، ابن للإيجار (1953)، عاشق الروح (1955)، هدى (1959).





أما في مجال الإخراج: فاطمة وماريكا وراشيل (1949)، حماتي قنبلة ذرية (1951) فتى أحلامي (1957)، المظ وعبده الحامولي (1962)، ومعبودة الجماهير (1967)، وشلة المحتالين (1973)، والوفاء العظيم (1974)، لا يا من كنت حبيبي (1976)، نساء في المدينة (1977)، النشالة (1983).





مشروع 'عاش هنا' يهدف الى توثيق المباني والاماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث. وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.



ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق ال QRوالذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.



ومن الجدير بالذكر أن جمعية أبناء فناني مصر برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، وكم كبير من أبناء الفنانين منهم ميريت عمر الحريري، الأمين العام للجمعية وأعضاء الجمعية العمومية ايمان محمد شوقي، وسمية عبد المنعم ابراهيم، وسحر محمد نوح، ومريم محمد نوح، وهشام عبد العزيز محمود، وعزة جمال اسماعيل، وجيني جلال حفيدة الفنانة عقيلة راتب، ومنال كمال حسين، ودينا يوسف داوود، وإيمان عبدالحفيظ التطاوي، وبدوي ابراهيم سعفان، ونادية حلمي رفله، وشيماء فكري أباظة، وخالد حسن عابدين، وأيمن فريد نجل الفنانة الراحلة ليلي فهمي، ومعتز ولي الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، ووفاء متولي أرملة الفنان الراحل محمد متولي، وسالي إبراهيم أرملة الفنان الراحل إبراهيم خان، ومونا حلمي امين، وصافي عبد الشافي عبد القدوس، ومنار حسام وهيب، وليلي التابعي ابنة كبير الرحيمية، وعطا عادل خيري، وميريت حمدي أحمد.









