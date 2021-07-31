موجز البرلمان| طلب إحاطة بشأن تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية





برلماني يطالب بتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والصناعة والتجارة، بشأن تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة



وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الصادرات المصرية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدورها في تخفيض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يتطلب وضع آليات جديدة وبرامج تنفيذية وإطار عمل قابل للتطبيق على أرض الواقع، مع تسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعم الصادرات، والأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، وبحث إمكانية توظيفها في المقومات المصرية المتاحة.



وطالب محسب، ببحث سبل تعزيز الصادرات المصرية، وكيفية زيادة الاستفادة من سلاسل القيمة المضافة وأهمية دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في تكتلات اقتصادية، مع تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية للمنتجين المحليين الذين يقومون بتوريد مدخلات الإنتاج إلى المصدرين لخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.



وأكد عضو مجلس النواب، على أن التسويق يُعد أحد أهم العوامل المؤثرة على تنمية الصادرات، وبالتالي لابد من الاهتمام به، ويجب وضع خطة تستهدف السوق الإفريقى في المقام الأول، بالإضافة للاهتمام بتنمية حاضنات الأعمال، وتعزيز انتشارها على المستوى الجغرافى، والاستفادة من المواقع الجغرافية التي تمتلكها مصر وتتمتع بالعديد من المزايا التنافسية.



حزب الوفد: الدولة المصرية تكافح الاتجار بالبشر بسياسة ناجحة

أعرب المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عن سعادته بالجهود المبذولة من الدولة المصرية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ وأشاد بما وصلت إليه الدولة في مكافحة تلك الجريمة، وتأتي مصر في مقدمة الدول التي قامت بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال القوانين والتشريعات.



وصرح رئيس لجنة الصناعة والتجارية بحزب الوفد في بيان له: "أنه منذ القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013، أصبحت الدولة المصرية جادة في أعمالها بالنسبة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، لما تنتهجه الجريمة الآثمة من حقوق الإنسان وتهديدها للمجتمع ؛ وتمثلت تلك الجدية الظاهرة من الدولة المصرية في سياستها الناجحة في التعامل مع مثل تلك القضية التي أصبحت في السنوات الاخيرة خطر يهدد المجتمع المصري، وتعدد قضاياها على الساحة بشكل مريب، وأيضًا من خلال بروتوكولات تعاون من منظمات دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر".



وأضاف قوطة في البيان: "تعددت أشكال المواجهة من تدريب القضاة والنيابة العامة والشرطة لتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وإنشاء أول مركز إيواء على مستوى الجمهورية ليضم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريب القائمين عليه، والكثير من الجهود لرفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع ضحية لعصابات الاتجار بالبشر".



تجاوز الـ 90%.. النائبة جيهان البيومي تُقيِم أداء مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب شهد بداية قوية لبرلمان 2021 وذلك باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، وجميع الوزراء داخل البرلمان للاستماع إلي بياناتهم والوقوف على ماتم إنجازه من خطة الحكومة، مؤكدة أنه على الرغم من الظروف التي مرت بها الدولة المصرية من ظروف واستمرار تفشي فيروس كورونا، إلا أن المجلس وأعضاءه كانوا مدركين لطبيعة مهامهم التشريعية والرقابية وكذلك تمثيل الدولة لمصرية بشكل مشرف في المحافل البرلمانية.



وأضافت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن نواب المجلس استطاعوا إنجاز العديد من القوانين الهامة ومناقشة مشكلات وقضايا الشعب بصورة شاملة ومتخصصة آخذين على عاتقهم مصلحة المواطن المصري أولًا.



وأشارت عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة التحرش كمحاولة للقضاء على تلك الظاهرة، من أبرز وأهم مشروعات القوانين الي تم إقرارها خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، فضلًا عن إقرار قوانين تزيد من الاستفادة من بعض القطاعات كالثروة المعدنية والبترول والثروة السمكية.



وأوضحت "البيومي" أن من القوانين التي تم إنجازها كذلك مشروع قانون تعديل لائحة مجلس النواب الداخلية خاصةً بعد إضافة "مجلس الشيوخ" كغرفة ثانية للبرلمان، مؤكدة أن تقييمها لأداء مجلس النواب من خلال مشروعات القوانين التي تم مناقشتها وإقرارها يتجاوز نسبة الـ 90%.



ووجهت عضو البرلمان، الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أنه تحمل الكثير من الأعباء لإدارة المشهد البرلماني بكل وطنية، وإخلاص، وحكمة، وحنكة سياسية.



نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان":