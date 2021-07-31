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خبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن العملة البلاستيكية والـ 500 جنيه (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الحديث حول صدور فئة جديدة من العملة بقيمة 500 جنيه، عبارة أن شائعة نفيت من قبل البنك المركزي أكثر من مرة.

وتابع "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن البنك المركزي لن يصدر أي فئة جديدة من العملات، والحديث عن إصدار عملات جديدة من مادة البولمير، في نوفمبر المقبل من مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن العملة الجديدة عمرها الافتراضي أطول 6 مرات مقارنة بالعملات الحالية.

وأضاف: "العملية البلاستيكية ليست بلاستكية بالمعنى الحرفي، ولكنها مصنعة من مادة البلومير تطيل عمرها الافتراضي". 

واشار إلى أن العملة الجديدة مماثلة للعملة الحالية، من حيث إمكانية الاحتفاظ بها وخلافه، ولكن الهدف من المادة الجديدة هو إطالة عمر هذه العملة.

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مصر النقود العملة المصرية العملة البلاستيكية البوليمر

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