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مطاري الغردقة ومرسى علم يحصلون على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

السبت 31/يوليو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
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أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حصول مطاري الغردقة ومطار مرسى علم على شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولى ACI، مما يعكس نجاح مجهوداتهم فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميا، لتعد المطارات المصرية من أوائل المطارات العالمية التى يوصى بها.

يأتى ذلك تنفيذا لخطة وزارة الطيران المدني وشركاتها الشاملة لتنشيط حركة السفر إلي مصر خلال الفترة القادمة خاصة وأن قطاع الطيران المدنى العالمى يشهد بوادر التعافى من أزمة جائحة كورونا بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر .

وحصل 11 مطارا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من ضمنهم مطاري الغردقة ومرسى علم وهم مطار القاهرة الدولى ومطارات الأقصر و شرم وطابا ومرسى مطروح وسوهاج وأسيوط، ومطاري أسوان وبرج العرب من مجلس المطارات الدولى ACI.

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