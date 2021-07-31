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أولى رحلات السياحة الأسبانية تصل للأقصر.. والاستقبال بالورود

السبت 31/يوليو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل مساء اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر أولي رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا  إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو ٢٠٢٠. 

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد كانت تقل على متنها  ١١٤ سائحًا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية. 

وأضافت ومن المقرر أنه سيتم تسيير رحلتين طيران عارض أسبوعيا من أسبانيا إلى الأقصر  بداية من الأسبوع القادم وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري.

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