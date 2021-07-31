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بقيادة ديباي.. برشلونة يهزم شتوتجارت بالثلاثة

السبت 31/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
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استمر برشلونة في سلسلة انتصاراته الودية بعد أن حقق هذه المرة الفوز بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه شتوتجارت الألماني السبت في المباراة التي احتضنها ملعب (مرسيدس بنز أرينا).

أنهى الفريق الكتالوني الـ45 دقيقة الأولى متقدماً بهدفين حملا توقيع الوافدين الجديدين النجم الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 21 بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة.

ثم أضاف النمساوي الواعد، من أصول تركية، يوسف ديمير الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، أجرى الهولندي رونالد كومان العديد من التبديلات على مستوى الأفراد، وكان أحدها لاعب الوسط الواعد ريكي بويج الذي تكفل باختتام الثلاثية في الدقيقة 74 وبعد 12 دقيقة من نزوله لأرض الملعب.

ويعد هذا هو ثالث انتصار ودي للبلاوغرانا في فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد رباعية خيمناستيك، وثلاثية مقابل هدف أمام جيرونا.

وستتواصل مواجهات البرسا الودية يوم الأربعاء المقبل أمام سالزبورغ النمساوي، وسيختتمها بالمواجهة الأقوى أمام يوفنتوس الإيطالي يوم 8 أغسطس المقبل على لقب كأس (جوان غامبر).

وسيقص برشلونة شريط مواجهاته الرسمية يوم 15 من الشهر القادم عندما يستقبل ريال سوسييداد على ملعب (الكامب نو) في أولى جولات الليغا.

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الكلمات المفتاحية

شتوتجارت ديباي برشلونة

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