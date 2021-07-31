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التموين: صرف مقررات أغسطس لأصحاب البطاقات ابتداءًا من غدِ

السبت 31/يوليو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف مقررات شهر أغسطس لأصحاب البطاقات التموينية، ابتداءًا من الغد، وذلك من خلال صرف شركات الجملة التابعة لها، والتى انتهت من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين ومشروع جمعيتي ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يوليه وتستعد لصرف مقررات الشهر الجديد.

وأكدت التموين، على توافر جميع السلع التي تصرف على بطاقات التموين بجودة عالية، وذلك استعدادا لصرف مقررات التموين عن شهر أغسطس.

وتستعد الوزارة  لضخ السلع بمخازن شركات الجملة؛ استعدادًا لبدء صرفها للبدالين والمنافذ ضمن مقررات شهر أغسطس .

ويتم صرف 9000 طن يوميًا من السلع الأساسية تتضمن 4000 طن سكر، و3000 طن زيت، وألف طن من الأرز والمكرونة ، بالإضافة إلى السلع الأخرى.

وتطرح وزارة التموين 28 سلعة تصرف ضمن المقررات الشهرية تشتمل على السلع الأساسية كـ"الزيت والأرز والسكر"، بالإضافة إلى "المنظفات، الخل، الصلصة، اللبن الجاف، مساحيق الغسيل، الكمامات القماش، الملح، الشاي، النسكافيه، الكبريت، الطحينة.

ويتم صرف 2 كيلوجرام سكر وزجاجة زيت و2 كيلوجرام أرزلأي فرد ، مع عدم التجاوز بأية حال من الأحوال، واستكمال باقي صرف المستحق من باقي سلع المنظومة التموينية.

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