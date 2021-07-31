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صراع مشتعل على لقب هداف الدوري المصري

السبت 31/يوليو/2021 - 10:00 م
محمد شريف
محمد شريف
الفجر الرياضي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عودة مباريات الدوري بعد أن تم تأجيلها بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف
2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف
3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف
4- عمر كمال (المصري) 11 هدف
5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف
6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف
7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف
9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف
10- باسم مرسي (المقاصة) 9 أهداف

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