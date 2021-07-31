في ذكرى ميلاد سلطان الكوميديا.. تعرف على بدايات سعيد صالح في الفن



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح، الذي برع في فن الارتجال على خشبة المسرح، لدرجة أنك عندما تتذكر أي مشاهده لا تملك سوى الضحك.



ولد سعيد صالح، في 31 يوليو عام 1939 في المنوفية، وكانت عائلة سعيد من العائلات متوسطة الدخل حيث كان والده موظفًا لدى شركة الغاز، درس في جامعة القاهرة وحصل منها على شهادة في الآداب في سنة 1960، انضم إلى مسرح المدرسة، وشارك في المعسكرات الصيفية ضمن الاسكندرية.



أسس في عام 1984 فرقة تحمل اسم فرقة مصر المسرحية، وقدمت هذه الفرقة 3 عروضٍ مميزة قام هو شخصيًا بالمساعدة في تلحينها والغناء فيها بالإضافة للتمثيل.



في عام 1963 شارك في مسرحية كفر ابو مجاهد، ومسرحية حارة الشرفاء، كما ظهر في مسلسل هارب من الأيام، وفي عام 1964 شارك في مسلسل خيال المآتة، وفي العام التالي في مسرحية روض الفرج.



اكتشفه الفنان حسن يوسف، الذي قدمه في مسرح التلفزيون، وكان يرى أنه وجيله نتاج مسرح التلفزيون باعتباره من الممثلين الأوائل الذين عملوا به.



وبمرور الأيام لمع اسم "صالح" وانهالت عيه العروض للعمل في السينما، وشكّل مع الزعيم عادل إمام ثنائي فني من العيار الثقيل، وقدما معًا أفلامًا مهمة، منها: "على باب الوزير، سلام يا صاحبي، المشبوه، زهايمر".















