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رانيا فريد شوقي تنعى وفاة انتصار الشراح

السبت 31/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عقب صراع طويل مع المرض.

وكتبت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "البقاء لله توفت الفنانة الكويتية انتصار الشراح الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته خالص التعازي لمحبيها واسرتها ربنا يصبركم#رانيا_فريد_شوقي#انتصار_الشراح #الكويت🇰🇼".

يذكر أن انتصار الشراح رحلت عن عالمنا منذ ساعات، قليلة ونعى وفاتها عدد كبير من نجوم الفن.

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