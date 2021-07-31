درة تتألق بأحدث ظهور لها علي "إنستجرام"

شاركت الفنانة درة متابعيها صور جديده لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ارتدت "درة" فستان باللون الأسود،وشنطة باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها



والجدير بالذكر أن درة تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد "الكاهن"، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ويشاركها في بطولته إياد نصار، وكوكبة مميزة من النجوم.