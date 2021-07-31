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انتحار طالبة ثانوية عامة في طوخ بسبب صعوبة الامتحانات

السبت 31/يوليو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أقدمت طالبة بالثانوية العامة، علمي علوم، على التخلص من حياتها، بتناول مادة سامة، مما أدى إلى مصرعها فى الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي قررت التصريح بالدفن بعد مناظرة الجثة ومعرفة شسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول " مروة.ص.ا" 18 عاما، ومقيمة شارع مسجد العليمي، بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة، وبالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء اليوم السبت، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، مما دفعها لتناول مادة سامة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

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