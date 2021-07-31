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كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

السبت 31/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف العائدين من الإعارة لصفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل قبل إنطلاق الموسم الجديد.

العائدين من الإعارة إلى الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات ملف العائدين من الإعارة لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض استقر على عودة 3 لاعبين من المعارين في الموسم الجديد.

وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي طلب بشكل رسمي عودة مصطفى فتحى جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى سموحة السكندري فى الموسم المقبل.

وأتم المصدر أن كارتيرون طلب أيضا عودة الثنائي محمد صبحى، الحارس المعار إلى الإتحاد السكندري فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عودة رزاق سيسيه.
 

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