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"الأغاني الكوميديا الضاحكة".. مشروع سعيد صالح لعلاج الباحثين عن الضحك

السبت 31/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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هو "مرسي الزناتي" في "مدرسة المشاغبين"، و"سلطان السكري" في "العيال كبرت" برع في فن الارتجال على خشبة المسرح، لدرجة أنك عندما تتذكر أي مشاهده لا تملك سوى الضحك. أنه الفنان سعيد صالح الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

لا يمكن نسيان "مرسي الزناتي" الطالب المشاغب في مسرحية "مدرسة المشاغبين" و"سلطان" الابن الأكبر الفاشل دراسيًا في مسرحية "العيال كبرت"، هو "سعيد صالح" الذي بعد نجاحه قرر تسجيل مجموعة من الأغاني الضاحكة بصوته على أسطوانات.

وفي جريدة "أخبار اليوم" بتاريخ 6 أبريل 1974 نشرت أن سعيد صالح اتفق مع الملحن حلمي بكر، ليلحن له أول دفعة من أغانيه الكوميديا لتسجيلها وعرضها في الأسواق.

وقال "سعيد": مشروعي "الأغاني الكوميديا الضاحكة" ليس بدعة لكنه، علاج يمكن للباحثين عن الضحك الاستعانة به وسماع أسطواناتي.

وعن سبب اختيار سعيد صالح، للملحن حلمي بكر، لأنه من اكتشفه كمطرب حينما غنى من ألحانه مجموعة من الاستعراضات في بعض مسرحياته، سببًا فى اختيار "سعيد" له لمهمة تلحين هذه الاغاني.



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