أول تعليق رسمي من الخارجية المصرية على ما يحدث في تونس

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على الأحداث في تونس بعد القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.





وقال "شكري"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "نحن نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة تونس الشقيق، ونثق تمامًا في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي الشقيق".



