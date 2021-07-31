Advertisements
أول تعليق رسمي من الخارجية المصرية على ما يحدث في تونس
السبت 31/يوليو/2021 - 10:30 م
شيماء حسن
Advertisements
علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على الأحداث في تونس بعد القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
وقال "شكري"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "نحن نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة تونس الشقيق، ونثق تمامًا في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي الشقيق".
وأضاف: "ما يحدث في تونس شأن داخلي تونسي، ونحترم إرادة الشعب التوتسي، الأساس فيما يحدث عدم التدخل، ولكن نثق أن كل الإجراءات ستؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإرادة الشعب التونسي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements