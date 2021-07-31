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أتلتيكو مدريد يهزم فولفسبورج بثنائية وديا

السبت 31/يوليو/2021 - 10:31 م
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
وكالات
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حقق أتلتيكو مدريد انتصاراً صعباً، بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه فولفسبورغ بهدف إلى فوز ثمين (2-1)، وذلك في المباراة الودية التي احتضنها ملعب إيه أو كيه.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 39، بتوقيع المهاجم الهولندي فوتر فيغورست، ولكن انتفض رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني في الشوط الثاني، حيث تمكنوا أولاً من إدراك التعادل في الدقيقة 69، عن طريق بورخا غارثيس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، سجل ريكارد سانشيز هدف الفوز للمدريديين.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لـ"الأتلتي" في ثالث مواجهة ودية يخوضها استعداداً للموسم الجديد، حيث بدأها بفوز على نومانثيا بركلات الترجيح (5-4)، ثم الخسارة أمام سالزبورغ النمساوي بهدف.

وستكون آخر مواجهة لـ"الروخيبلانكوس"، الأربعاء المقبل، أمام قادش، قبل أن ينطلق موسمه رسمياً منتصف الشهر الجاري أمام سيلتا فيغو، في أولى جولات "الليغا" على ملعب بالإيدوس.

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