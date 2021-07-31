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وزير خارجية الجزائر: لابد من الوصول لحلول مرضية بشأن السد الإثيوبي

السبت 31/يوليو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، على أزمة السد الإثيوبي، قائلًا: "إنه من الأهمية التوصل لحلول مرضية في هذه القضية".

وأضاف "العمامرة"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "موضوع السد أصبح عالميًا ينظر إليه على أنه من القضايا المهمة على المستوى العالمي".

وتابع: "علينا أن نستمع ونبلغ قياداتنا بهذه القضية، ولاسيما أن السد أصبح موضوعا عالميا اجتمع من أجله مجلس الأمن الأممي وينظر إليه في أكثر من منظور أنه من القضايا المهمة التي تحتاج إلى اهتمام، وعليه يجب أن يكون هناك فكرة كاملة عن هذا الموضوع وأن نساهم في آراء وأحكام في هذه القضية".

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