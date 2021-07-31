وزير خارجية الجزائر: لابد من الوصول لحلول مرضية بشأن السد الإثيوبي

علق وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، على أزمة السد الإثيوبي، قائلًا: "إنه من الأهمية التوصل لحلول مرضية في هذه القضية".





وأضاف "العمامرة"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "موضوع السد أصبح عالميًا ينظر إليه على أنه من القضايا المهمة على المستوى العالمي".



