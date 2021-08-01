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دبلوماسي سابق: "آبي أحمد" يسيء لشعبه قبل إقليمه

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:21 ص
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
كساب أحمد
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك قلقًا دوليًا تجاه الأوضاع في إثيوبيا، مضيفًا أن اضطراب الوضع الداخلي يدل على سوء إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد، لأوضاعه الداخلية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، أن تعدي آبي أحمد على أقاليمه الداخلية تسبب في حالة اضطراب سياسي بين العرقيات المتعددة المكونة للمجتمع في إثيوبيا، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة دليل أيضا على سوء إدارة آبي أحمد، حيث تعامل مع الأزمة بأسلوب أدى لتفاقم الأوضاع.

استكمل: أننا "أمام قيادة تستدعي منّا المتابعة لخطورتها على أمن واستقرار الأقليم، حيث إنها قيادة تُسيء لشعبها قبل إقليمها".

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بوابة الفجر الفجر إثيوبيا آبي أحمد

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