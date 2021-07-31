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في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة زواج سعيد صالح من شيماء فرغلي

السبت 31/يوليو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح، وهو واحدًا من كبار نجوم الكوميديا، كما أنه من أهم نجوم المسرح فكان يُلقب نفسه بـ"فتى المسرح".

بدأت قصة تعارف سعيد صالح، بزوجته شيماء فرغلي، في أحدى المسرحيات وأشاد بأدائها ورشحها للمشاركة في إحدى مسرحياته، وشعرا بالإنجذاب والحب من الوهلة الأولى في لقائهما، وعرض عليها الزواج أثناء عملهما في المسرحية، ولكنها رفضت في البداية وهو الامر الذي جعله لا يتحدث معها.

ظل يتابع أخبارها وساندها في فترة مرضها، حيث كانت تعتقد إنها مصابة بفيروس في الكبد بسبب تشخيص خاطيء، تزوجته في عام 2008 بعد ما يقارب 7 سنوات من تعارفهما.

كانت في البداية تعمل في مسرح الأطفال منذ كانت في الثالثة عشر من عمرها، وبعد زواجه من سعيد صالح عملت في مسلسل يمني بدور صغير.

وكشفت شيماء فرغلي، في احدى اللقاءات التليفزيونية طلب منها ارتداء الحجاب والبعد عن الوسط الفني قائلة: "طلب مني ألبس الحجاب وأبعد عن الوسط، وقالي أنا خايف عليي ولبست الحجاب فعلا 5 سنين عشان كنت بحبه جدًا، لكن لما تعب حسيت إن الدنيا هتخنق علينا جدًا فقلعت الحجاب وقررت أرجع للشغل".

وأوضحت خلال اللقاء أنها لا تقصد بهذا أنها كانت تنفق أموالها عليه، ولكنها فكرت أن الحياة مشاركة وفي حال مرور طرف بأومة أو ضائقة فلا بد من الطرف الثاني أن يسانده وهذا ما فعلته، "ساعدته لأن خيره مغرقني، هو ماكنش عنده رصيد في البنك، كل اللي كان بيملكه شقة في الإسكندرية، وأنا كنت بصرف من خيره لأنه كان عاملي مصروف ومعظم فلوسي اللي في البنك كانت من فضله"، هو صاحب فضل في حياتي، وحفظني القرآن الكريم، وعلمني بعد الانتهاء من الصلاة أن أسبح، وعلمني العديد من الأشياء في الدين والحياة.



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