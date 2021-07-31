صحة الفيوم افتتاح أول مركز استصدار الشهادات المؤمنة للراغبين في السفر

صرح الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل الوزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، أنه تم اليوم السبت، إفتتاح مركز استصدار الشهادات المؤمنة للراغبين فى السفر من الحاصلين على جرعة أولى أو جرعتى تطعيم لقاح فيروس كورونا، وذلك بمركز تطعيم المسافرين بمديرية الصحة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن قيمة الشهادة 100 جنيه للمصريين و10 دولار للاجانب، ويعمل المركز يوميا ما عدا الجمعة من 9 صباحا وحتى 3 عصرًا.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن مركز مديرية الصحة هو الأول وجارى إفتتاح باقى المراكز وهي، مركز طبي أطسا، مركز طبى سنورس، والمركز المتميز بالشواشنة على أن تكون الوحدة الصحية بالمشرك قبلى بديلا عن الشواشنة فى تطعيم المواطنين من أهالي يوسف الصديق من غير المسافرين.

