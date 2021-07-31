شكري: مصر والجزائر لديهما اهتمام بالغ بالملف الليبي (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر والجزائر لديهما اهتمام بالغ بالملف الليبي، معربًا عن أمله في أن تسهم العلاقات بين مصر والجزائر في استقرار المنطقة.





وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن الدولة المصرية بالتعاون مع الأشقاء في الجزائر لا تدخر جهدًا لمعاونة الأشقاء في ليبيا من خلال حلول ليبية لاستعادة وحدة أراضيها والحفاظ على مقدراتها لصالح الشعب الليبي.





وتابع: "نحن الآن في مرحلة تفاؤل بأن مخرجات منتدى الحوار الليبي وعناصره وهي مكتملة تؤدي إلى خروج ليبيا من أزمتها وتحقيق الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل للوصول إلى حكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب الليبي ووضعها على الطريق الصحيح لاستعادة استقرارها والتخلص من الإرهاب".





من جانبه، قال رمضان العمامرة، وزير الخارجية الجزائري، إن الجزائر تعمل على دعم الحلول الليبية- الليبية لدعم استقرار البلاد، مؤكدًا على دعم بلاده لإجراء انتخابات ليبية قبل نهاية العام والتي ستكون أساسا لعودة الاستقرار للبلاد.





وأشار وزير الخارجية الجزائري، إلى أن اللقاءات مع مصر ستتواصل وستكون على مستوى القمة واللجان المشرفة على التعاون الثنائي لوصول ليبيا إلى الشرعية.