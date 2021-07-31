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بإطلالة صيفيه.. هاني سلامة يتألق بأحدث ظهور له

السبت 31/يوليو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
منار داود
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شارك الفنان هاني سلامه جمهوره بصور له أثناء استمتاعه بإجازته الصيفية،وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "سلامة" علي الصورة قائلًا:"أجواء الصيف"،وأعتمد هاني علي ظهوره بإطلالة كاجول،حيث ارتدي تيشرت أبيض ونظارة شمس مما أثار إعجاب جمهوره.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مشاركته في مسلسل "بين السما والأرض" عرض في رمضان وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

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