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وكيل زراعة الفيوم يشهد "عمل يوم حقل" لزيادة إنتاجية فول الصويا
السبت 31/يوليو/2021 - 10:48 م
الفيوم: ريهام على
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وقال مصطفى إن ذلك يأتي فى إطار فعاليات برنامج النهوض بمحصول فول الصويا والممول من مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية وتنفيذ لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الوصول إلى أعلى نسب من الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول فول الصويا.
شهد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، "عمل يوم حقل"، بحضور الدكتور حسن محمد ابراهيم قسم التكثيف المحصولي والدكتور طارق صابر قسم البقول والمهندس مصطفى عبدالظاهر مدير عام الإرشاد والمهندس أحمد محمد عبدالغني اخصائي المحصول للمحافظه والمهندس علي أحمد خليل أخصائي محصول الإدارة الزراعية بالفيوم.
وبدأ اليوم بالمرور على أحد الحقول الإرشادية التابعة للحملة بأرض المزارع الهامى محمد فايد بمركز الفيوم والنباتات فى مرحلة التزهير وبداية العقد وتم إلقاء الضوء على أهم التوصيات الفنية الخاصة بمحصول فول الصويا خلال هذه المرحلة العمرية والحقل بحالة جيدة وذلك بناحية قرية هواره الحوض تحت الكوم البحري.
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