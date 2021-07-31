Advertisements

"نحن في خندق واحد".. تعليق الخارجية الجزائرية على أحداث تونس (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، على الأحداث في تونس بعد القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

وقال "العمامرة" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري والذي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "ما يحدث في تونس الشقيق شأن داخلي، نحترم سيادة تونس ونتضامن مع شعبها الشقيق ونقيم اتصالات مع قياداتها".

وأضاف " لدينا القناعة بأن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساية واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لوضع مسيرة تونس السياسية على الطريق الصحيح ليتسنى لهذا البلد مواصلة عطائه للمنطقة في كافة القضايا، نجد أنفسنا في خندق واحد مع تونس ونعمل من أجل تحقيق نفس الأهداف".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تونس الجزائر

أخبار تهمك

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ ثلث ساعة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة ضد شتوتجارت وتألق ديباي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

خادم الحرمين يلتقي "ابن صالح".. ويعرب عن تمنياته بالأمن والاستقرار للجزائر

لميس الحديدي تعليقا على الوضع بتونس: أتمنى أن يخرج منه بسلام

بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)

علم دولة الجزائر يسجل حضوره باحتفالات مدينة المرسى بقرارات الرئيس التونسي

معتز عبد الفتاح: ديموقراطية تونس كانت زائفة (فيديو)

وزير خارجية: ما يحدث في تونس سيكون له تأثيرًا إقليميًا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

11:00 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

09:33 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان