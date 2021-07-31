"نحن في خندق واحد".. تعليق الخارجية الجزائرية على أحداث تونس (فيديو)

علق وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامرة، على الأحداث في تونس بعد القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.



وقال "العمامرة" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري والذي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "ما يحدث في تونس الشقيق شأن داخلي، نحترم سيادة تونس ونتضامن مع شعبها الشقيق ونقيم اتصالات مع قياداتها".



وأضاف " لدينا القناعة بأن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساية واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لوضع مسيرة تونس السياسية على الطريق الصحيح ليتسنى لهذا البلد مواصلة عطائه للمنطقة في كافة القضايا، نجد أنفسنا في خندق واحد مع تونس ونعمل من أجل تحقيق نفس الأهداف".

