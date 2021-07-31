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تعرف على سبب تفكير سعيد صالح في الهجرة إلى أمريكا

السبت 31/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح، الذي يعد واحدًا من كبار نجوم الكوميديا، كما أنه من أهم نجوم المسرح فكان يُلقب نفسه بـ"فتى المسرح"، حيث قدم العديد من العروض المسرحية، اشتهر بخروجه عن النص فى الكثير من مسرحياته.

في عام 1970 كان يفكر سعيد صالح في الهجرة إلى أمريكا بعد فشل احدى مسرحياته لعدم امتلاكه أموالا، قبل أن يعرض عليه المخرج سمير خفاجى المشاركة في "مدرسة المشاغبين"، وعن هذا أكد "سعيد" أن الطوابير التي كان يراها أمام المسرح هي التي جعلته يعيد التفكير في قرار الهجرة.

أضحك سعيد صالح، الملايين بأعماله الفنية الخالدة التي مازالت ترسم البسمة في مصر والوطن العربي ومنها مسرحية "العيال كبرت"، و"مدرسة المشاغبين"، و"هاللو شلبى"، وأفلام "رجب فوق صفيح ساخن"، و"سلام يا صاحبي"، وغيرها من الأعمال التي أثرت تاريخ الفن المصرى.

شارك فى أكثر من 500 فيلم وحوالى 300 مسرحية، ولا يزال سعيد صالح حاضرًا بقوة فى ذاكرة عشاق الفن الكوميدى، والجميع يتذكر إفيهاته جيدًا.

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