الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا في مصر

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة، إن مصر ستستقبل جرعات كثيرة من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام، ومن انواع متعددة كفايزر وجونسون آند جونسون.



وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أن عدد من حصلوا على لقاح كورونا تخطى نحو 4 مليون مواطن حتى الآن، منوها بأن المواطن لا يختار اللقاح الذي يحصل عليه ولكن حالته الصحية هى التي تفرض اللقاح الذي يحصل عليه.



ولفت مستشار وزيرة الصحة، إلى ان من سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح سيأتي دورهم، حيث يتم اختيار الشخص وفقا لحالته الصحية.

