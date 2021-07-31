"تطوير مسارات ورفع كفاءة" ننشر استعدادات افتتاح طريق الكباش بالأقصر

وجه وزير السياحة والآثار بعدد من التوجيهات، لرفع كفاءة مسارات وخدمات المناطق المحيطة بمعابد الكرنك وطريق الكباش في الأقصر، استعدادًا لافتتاح طريق الكباش.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية له في الأقصر لتفقد معابد الكرنك، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية والمعابد والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، ورافقه في الجولة الدكتور مصطفي وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات ومحمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام منطقة آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وصلاح الماسخ مدير معبد الكرنك.





تطوير مسار الزيارة

وجاءت أولى تلك التوجيهات بتطوير مسار الزيارة في معابد الكرنك بدءً من مركز الزوار عند المدخل وحتى أقصى مكان للزيارة، وبضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بجميع المواقع الأثرية بصفة عامة وتلك الموجودة علي مسار زيارة معابد الكرنك لإتاحتها لجميع المواطنين والسائحين وتحسين تجربة الزيارة لهم وجعلها ممتعة.





لوحات إرشادية تفاعلية

بتدعيم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيد من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، وعن كل أثر على حده وإحلال اللوحات القديمة بأخري جديدة لتكون أكثر تفاعلا مع الزائر بحيث تضم رسم توضيحي لمسار الزيارة وأهم الآثار الموجودة بالمنطقة وإرشادات الزيارة وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المواقع الأثرية للوقاية من فيروس كورونا.





رفع كفاءة دورات المياه

إضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه ونظم الإضاءة، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإضافة المزيد من المقاعد والمظلات لراحة السائحين، مؤكدًا على ضرورة احترام البيئة الخاصة بالمنطقة الأثرية والطابع الحضاري والجمالي لها.





رفع كفاءة وترميم

وجه الوزير بضرورة الاهتمام ورفع كفاءة المناطق والممرات المحيطة في معابد الكرنك، كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك، وكذا ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني أمام الصرح الثامن.



