Advertisements

"تطوير مسارات ورفع كفاءة" ننشر استعدادات افتتاح طريق الكباش بالأقصر

السبت 31/يوليو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
وجه وزير السياحة والآثار بعدد من التوجيهات، لرفع كفاءة مسارات وخدمات المناطق المحيطة بمعابد الكرنك وطريق الكباش في الأقصر، استعدادًا لافتتاح طريق الكباش. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية له في الأقصر لتفقد معابد الكرنك، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية والمعابد والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، ورافقه في الجولة الدكتور مصطفي وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات ومحمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام منطقة آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وصلاح الماسخ مدير معبد الكرنك. 

تطوير مسار الزيارة  
وجاءت أولى تلك التوجيهات بتطوير مسار الزيارة في معابد الكرنك بدءً من مركز الزوار عند المدخل وحتى أقصى مكان للزيارة، وبضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بجميع المواقع الأثرية بصفة عامة وتلك الموجودة علي مسار زيارة معابد الكرنك لإتاحتها لجميع المواطنين والسائحين وتحسين تجربة الزيارة لهم وجعلها ممتعة.

لوحات إرشادية تفاعلية
بتدعيم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيد من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، وعن كل أثر على حده وإحلال اللوحات القديمة بأخري جديدة لتكون أكثر تفاعلا مع الزائر بحيث تضم رسم توضيحي لمسار الزيارة وأهم الآثار الموجودة بالمنطقة وإرشادات الزيارة وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المواقع الأثرية للوقاية من فيروس كورونا. 

رفع كفاءة دورات المياه
إضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه ونظم الإضاءة، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإضافة المزيد من المقاعد والمظلات لراحة السائحين، مؤكدًا على ضرورة احترام البيئة الخاصة بالمنطقة الأثرية والطابع الحضاري والجمالي لها.

رفع كفاءة وترميم 
وجه الوزير بضرورة الاهتمام ورفع كفاءة المناطق والممرات المحيطة في معابد الكرنك، كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك، وكذا ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني أمام الصرح الثامن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار معابد الكرنك مصر الكرنك الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ ساعة و 24 دقيقة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ 19 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 23 ساعة

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ أقل من ساعتين

شاهد أهداف مباراة برشلونة ضد شتوتجارت وتألق ديباي

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بطول 2700 متر.. شاهد حفائر طريق الكباش الجديد في الأقصر (فيديو)

أمين الأعلى للآثار يتفقد الخدمات السياحية بالأقصر

وزير السياحة والآثار يتابع تنفيذ مشروع "الهوية البصرية" بمعابد الأقصر والكرنك

كشف أثري ضخم في معابد الكرنك يرجع لعصر الملك تحتمس الثالث

وضع أعمال الحفائر الأثرية على البرامج السياحية في الأقصر

تعرف على أهم أعمال الفائزين بجائزة الدكتور زاهي حواس لعام ٢٠٢٠

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

11:00 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

09:33 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان