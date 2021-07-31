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غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
السبت 31/يوليو/2021 - 10:58 م
محمد كشك
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لقي شقيقين مصرعهما غرقًا، وذلك في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي، على طريق المنصورة طناح، وانقلابهما في بحر طناح.
وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على الطريق بين قريتي الخليج وبني مراس التابعتين لمركز المنصورة، وانقلابهما في بحر طناح.
وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على الطريق بين قريتي الخليج وبني مراس التابعتين لمركز المنصورة، وانقلابهما في بحر طناح.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم انتشال جثتي الطفلين منان محمد عاطف جاد، وشقيقته إيمان، فما أصيب والدهما، وتبين أنه حال سير السيارة رقم "د ي و1678 ملاكي، على طريق المنصورة طناح، اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها الأب وابنائه، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، لوجود بقعة زيتية سقطت من جرار زراعي على الطريق.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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