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غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية

السبت 31/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي شقيقين مصرعهما غرقًا، وذلك في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي، على طريق المنصورة طناح، وانقلابهما في بحر طناح.

وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على الطريق بين قريتي الخليج وبني مراس التابعتين لمركز المنصورة، وانقلابهما في بحر طناح.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم انتشال جثتي الطفلين منان محمد عاطف جاد، وشقيقته إيمان، فما أصيب والدهما، وتبين أنه حال سير السيارة رقم "د ي و1678 ملاكي، على طريق المنصورة طناح، اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها الأب وابنائه، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، لوجود بقعة زيتية سقطت من جرار زراعي على الطريق.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية
غرق طفلين في طناح بعد انقلاب سيارة ودراجة نارية

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