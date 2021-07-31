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الصحة تعلن تكلفة شهادة الحصول على لقاح كورونا للمصري وللأجنبي

السبت 31/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة افتتحت اليوم 126 مركز لاستخراج الشهادات المؤمنة التي تفيد بحصول المواطنين على لقاح كوورنا، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات مؤمنة ضد التزوير بالعلامات المائية.

وتابع "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء السبت، ان الشهادة الجديدة تساعد المواطنين على السفر دون الحصول على شهادة اخرى، بدلًا من شهادة 100 مليون صحة التي كان يحصل عليها المواطن عند التطعيم التي كانت سهلة التزوير.

وأشار إلى أن هناك رسوم لاصدار الشهادة تقدر لبـ100 جنيه للمصري، و10 دولار للأجنبي، مشيرًاإلى أن أي مواطن من حقه استخراج هذه الشهادة، وليس المواطن الراغب في السفر.

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