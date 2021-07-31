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إشبيلية يتعادل مع روما وديًا

السبت 31/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصل إشبيلية سلسلة تعادلاته في مواجهاته الودية استعدادا للموسم الجديد (2021-22)، وذلك بتعادله السلبي هذه المرة أمام روما الإيطالي، اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما بمدينة فارو البرتغالية التي تحتضن معسكر الفريق الأندلسي.

وعلى ملعب (ألجارفي) لم ينجح الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، لتنتهي المباراة سلبية لعبا ونتيجة.

وواصل الفريق الأندلسي تعادله في معسكره البرتغالي بعد أن خرج بهدفين لمثلهما أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أيام.

وقبل مواجهته الافتتاحية في الليجا منتصف الشهر المقبل أمام رايو فايكانو على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، سيسدل إشبيلية الستار على استعداداته للموسم الجديد بمواجهة قوية أمام أستون فيلا الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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