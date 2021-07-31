عاجل.. "الغنوشي" يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة

أفادت فضائية "اكسترا نيوز" بأن رئيس مجلس النواب المجمّد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي تعرض إلى وعكة خفيفة مساء اليوم السبت نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يغادرها منذ قليل بعد تلقيه العلاج اللازم.



وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بنقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية، وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.



وأعلن البرلمان التونسي في الـ 13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.



وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة".



يذكر أنه سبق للغنوشي وخضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.