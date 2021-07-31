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الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب
السبت 31/يوليو/2021 - 11:00 م
الفجر الرياضي
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سيواجه الأهلي نظيره وادي دجلة في مواجهة مرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.
وكان المارد الأحمر سجل انتصارا ثمينا على أسوان في الجولة الماضية ليقلص الفارق مع المتصدر الزمالك إلى 3 نقاط فقط.
وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:
1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 58 نقطة
3- المصري 43نقطة
4- بيراميدز 41 نقطة
5- الاتحاد السكندري 41 نقطة
6- سموحة 40 نقطة
7- انبي 38 نقطة
8- طلائع الجيش 37 نقطة
9- مصر المقاصة 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
12- الاسماعيلي 32 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون 29 نقطة
15- البنك الأهلي 27 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة
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