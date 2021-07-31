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شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"

السبت 31/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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كرم اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، نحو ٤٥ عامل مثالي من الشركة، بحضور رؤساء القطاعات بمقر محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة، نظرًا لتميزهم وتفانيهم فى العمل ومجهودهم الوافر فى العطاء والإخلاص وإعلاء مصلحة المواطن، لتناسب تطلعاته. 

وهؤلاء العمال مقسمين على النحو التالي، ١٧ عاملًا من قطاع الصرف الصحي و٨ عمال من قطاع مياه الشرب و٧ من العاملين بالقطاع التجارى وقطاع الدعم الفني ثلاثة من العاملين والقطاع المالي ٢ من العاملين وقطاع المعامل ٢ من العاملين و٣ من العاملين بالإدارات التابعة لرئيس مجلس الإدارة وعامل واحد من المخطط العام والموارد البشرية عامل واحد واختيار عامل مثالى على مستوى الشركة عن طريق القرعة.  

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا التكريم بمثابة تحفيز وشحذ الهمم بين العاملين لمواصلة النجاح والتميز وخلق نوع من التنافس بين جميع العاملين مما يصب في مصلحة المواطن من أجل تقديم خدمات متميزة بأعلى جودة بجانب الارتقاء بالشركة مما يخدم أهدافها ورسالتها ورؤيتها المستقبلية مما يعود بالنفع فى النهاية على العامل والمواطن الفيومى.
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"
شركة مياه الفيوم تكرم ٤٥ عاملًا "لتفانيهم وإعلائهم مصلحة المواطنين"

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