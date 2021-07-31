معتز عبد الفتاح: "إخوان مصر يجمعون بين الخيانة والخيابة"(فيديو)

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، إن "إخوان مصر يجمعون بين الخيانة والخيابة، لكن إخوان تونس لديهم خيانة للقضية الوطنية لكن معندهمش خيابة وعارفين يلعبوا صح".



أضاف مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، أن "الوضع في تونس ليس سهلا، والغنوشي قال إنه لو لم تتحرك الأمور نحو الديمقراطية سيصعب السيطرة على الأوضاع في تونس، يحاول دائما وضع إخوان تونس في دائرة الديمقراطية، ولهذا تونس تبقى في مأزق".



تابع: "الذكي مننا لازم يعرف أن ريسنا السيسي كان أذكى من الإخوان وتعامل معهم بحكمة كبيرة".

