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والد "بيان" الفلسطينية: لم أكن أتوقع سرعة استجابة "السيسي" لاستغاثتي

السبت 31/يوليو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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وجه محمود سعيد الدبس، والد الفلسطينية بيان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه بعلاج نجلته "بيان" على نفقة الدولة المصرية، إثر معانتها من مرض جلدي نادر.

وقال والد الطفلة بيان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت،:" أشكر جمهورية مصر العربية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استجاب لاستغاثتي لعلاج الطفلة بيان من مرض جلدي نادر"، مشيرًا إلى أن الطفلة بيان غدًا ستكون في مصر لتلقي العلاج اللازم كما وعد.

وتابع انه عندما وجه استغاثة للرئيس السيسي لعلاج نجلته، لم يكن يتوقع ان تكون الاستجابة سريعة بمثل هذه الصورة، معقبًا:" نشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على سرعة الاستجابة".

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