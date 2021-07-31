Advertisements

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بحكومة "طالبان" إن استولت على السلطة بالقوة

السبت 31/يوليو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت أنه لن يعترف بحكومة "طالبان" في حال استيلاء الحركة على السلطة في أفغانستان بالقوة العسكرية.

 

وفي تصريحات لقناة "آريانا نيوز" التلفزيونية الأفغانية قال توماس نيكلاسون المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى المنطقة: "إذا تسنى لـ"طالبان" الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية فهي لن تحظى باعتراف الاتحاد الأوروبي ومعظم دول المنطقة".

 

وأضاف أنه في ظل هذا السيناريو سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدة لأفغانستان، مما قد يؤدي إلى عزله.

 

كما أعرب نيكلاسون عن قلق بروكسل من التطورات الأخيرة في أفغانستان، مناشدا طرفي النزاع التحلي بالمرونة من أجل إنهاء المواجهات الجارية بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اوروبا الاتحاد الاوروبي افغانستان

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة ضد شتوتجارت وتألق ديباي

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ ثلث ساعة

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ أقل من ساعتين

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفض رحيل «القاطرة البشرية» عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل أكثر من 20 جنديا واختفاء 30 آخرين بهجوم لطالبان بأفغانستان

الاتحاد الأوروبي يقدم 474 مليون يورو كمساعدة لأفغانستان

مقتل 7 من رجال الأمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

مسؤول أوروبي يدعم الدور الرئيسي لكابول في المحادثات مع طالبان

القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة بعد عام من استيلاء طالبان عليها

واشنطن تحذر من تحول أفغانستان لدولة منبوذة حال عادت طالبان للسلطة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

11:00 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

09:33 م

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان