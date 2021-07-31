طبيب يصدم الجميع: "كورونا طالع عشان يخلص على البشرية" (فيديو)

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، غن موجات فيروس كورونا تظهر عندما لم يعد العالم منتبها لتطبيق الإجراءات الاحترازية، معلقا: "فيروس كورونا طالع عشان يخلص على البشرية"، مشددا على أهمية الحصول على لقاح كورونا لحماية أنفسنا.



وأشار "نصولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أن تحجيم فيروس كورونا يكون بحصول أكبر قدر من سكان العالم على اللقاح، مؤكدا أن كل لقاحات كورونا آمنة، منوها بأن متحور دلتا خطير جدا لسرعة انتشاره، حيث أن الشخص المصاب بهذه السلالة ينقل العدوى لعشرة أشخاص.



وأكد مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، ان من حصل على اللقاح ليس عليه قلق، ولكن من لم يحصلوا على اللقاح عليهم خطر كبير.



ونوه بأنه لو حصل سكان العالم على لقاح كورونا في وقت متزامن، فأنه سيتم القضاء على فيروس كورونا خلال 8 أسابيع، حيث سيتناقص حتى يختفي.