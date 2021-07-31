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إيساف يفتتح حفل مبادرة "تعالى نحلم مصر أجمل" بأغنية "الاعمار"

السبت 31/يوليو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
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شارك الفنان إيساف أمس الجمعة الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢١ بأغنيه تحت عنوان "الاعمار" كلمات احمد شكرى ألحان شريف بدر وتوزيع احمد شلتوت.

والتى أقيمت فاعليتها فى فندق انتركونتننتال سيتى ستارز بتنظيم من الباحث الزراعى المهندس حاتم الكومى وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والرى والاستثمار والزراعه.

وتهدف المبادرة الى العودة للحياة الطبيعيه وزراعة المحاصيل الزراعيه بدون كيماويات ومبيدات والعمل على التنميه الزراعيه المستدامة.

وصرح الفنان ايساف خلال فعاليات افتتاح المبادرة بأنه سعيد جدا بأنه شارك فى هذه المبادرة الهادفه والتى ستعود على مصر بالخير والتنميه فى جوانب اساسيه فى حياة المواطن المصرى خاصة من بعد "كورونا" والتى كان الجانب الايجابى لها انها وجهتنا لاسلوب حياه جديد فى الاعتماد على رفع المناعة والطعام الصحى المفيد وان الوقايه خير من العلاج.

كما شارك الفاعليات ايضا عدد من نجوم الفن والكورة ومندوبى الوزارات المشاركة بالاضافه الى لفيف من رجال الاعمال بمصر وسوريا.

وسيتم تدشين المبادره فى اطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالاهتمام بنشر مفهوم "مصر الخضراء" الاعتماد على الحياة الطبيعيه حتى تتمكن مصر من تحقيق مفهوم التنميه الشاملة والمستدامة ولذلك ستمتد فعالياتها فى مختلف المحافظات من خلال الفعاليات القادمة

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