Advertisements

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

السبت 31/يوليو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف العائدين من الإعارة لصفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل قبل إنطلاق الموسم الجديد.

العائدين من الإعارة إلى الأهلي

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء آخر تطورات ملف العائدين من الإعارة لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب عودة أحمد ياسر ريان مهاجم المارد الأحمر المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وأتم المصدر موضحا أن موسيماني طلب أيضا عودة عمار حمدي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار إلى الإتحاد السكندري في الموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني عمار حمدي الأهلي أخبار الاهلي أحمد ياسر

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضغط على الإدارة من أجل الاحتراف

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يوم

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

منذ 37 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ يوم

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

منذ ساعتين

ليس رمضان صبحي.. كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ نجم الأهلي بهدية ثمينة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة ضد شتوتجارت وتألق ديباي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 17 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة بيريز مستمرة.. عرض نجمي ريال مدريد للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني يطلب عودة نجم الأهلي من الإعارة

تطور جديد بشأن ملف عودة معاري الأهلي

موسيماني يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأهلي يقرر قطع إعارة هذا الثنائي في الصيف

موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

عاجل.. نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

الأهلي يشعل الدوري مع الزمالك ويعيد المنافسة على اللقب

11:00 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

أول تعليق من شوقي غريب بعد الخسارة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

03:34 م

بشرى سارة لنزلاء دور الأيتام بعد تخرجهم

09:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان