عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف العائدين من الإعارة لصفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل قبل إنطلاق الموسم الجديد.





العائدين من الإعارة إلى الأهلي





كشف مصدر داخل القلعة الحمراء آخر تطورات ملف العائدين من الإعارة لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب عودة أحمد ياسر ريان مهاجم المارد الأحمر المعار إلى سيراميكا كليوباترا.



