طبيب يفقد والدته وزوجته بطريق "بني سويف الزعفرانة" الجديد (تفاصيل)

فقد "طبيب تخدير" بمحافظة بني سويف، والدته وزوجته وأصيب 5 من أفراد أسرته، في حادث سير وقع، الجمعة، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق "بني سويف الزعفرانة" الجديد.



كانت محافظة بني سويف، شهدت أمس، حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي كانت تستقلها أسرة الدكتور إيهاب صلاح جابر، 36 سنة، اخصائي تخدير بمستشفى ببا المركزي، بطريق "بني سويف الزعفرانة" الجديد، نتج عنه وفاة والدته "خيرات محمد محمد" 60 سنة، وإصابة 6 من أفراد الأسرة بينهم زوجته وشقيقته و3 أطفال، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وأكد مصدر بمستشفى بني سويف التخصصي، أن المستشفى أستقبلت "خيرات محمد محمد" 60 سنة، جثة هامدة و6 مصابين من موقع الحادث، تبين إصابة "إيهاب صلاح جابر" 36 سنة، طبيب، بجروح وكدمات متفرقة، وزوجته "ياسمين محمد عبد المجيد"35 سنة، طبيبة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهم "مريم" 7 سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج و"ميرهان" 4 سنوات، بجروح وكدمات متفرقة، و"سالمة" 4 شهور بجروح وكدمات متفرقة، وشقيقة الأول "أسماء صلاح جابر" صيدلانية، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمون بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.



ونعت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم السبت، بإشراف الدتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وكذلك نقابة الاطباء الفرعية ببني سويف، برئاسة الدكتور مصطفى هارون، وفاة الدكتورة ياسمين محمد عبد المجيد، طبيب أطفال بمستشفي ناصر العام، متأثرة بإصابتها في حادث سير بطريق الزعفرانة الجديد، رفقة أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر على مصابهم.



وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة المحافظة بـ5 كيلو مترات بطريق "بني سويف الزعفرانة" الجديد، نطاق المحافظة.



ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير الفرع بـ4 سيارات نقلت جثة سيدة متوفية و6 مصابين من موقع الحادث بعد بوابة المحافظة بـ5 كيلو مترات بطريق "بني سويف الزعفرانة" الجديد إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى.



وتم إتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن السيدة المتوفاة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

