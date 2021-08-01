آية عبد الرؤوف تعيش حالة من النشاط الفنى .. تعرف على التفاصيل





تعيش الفنانة آية عبد الرؤوف حالة من النشاط الفنى، حيث تستعد لأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة.





وقالت آية عبد الرؤوف فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، "خلال الأسبوع القادم سيتم طرح أغنيتى الجديدة وهى بعنوان "بلوك"، ومن كلمات محمد جابر، وتوزيع أنور عمرو"، واصفة الأغنية بأنها تجربة مختلفة وصيفية.







وأضافت آية عبد الرؤوف، كما إنها تستعد لأغنية أخري بعنوان "وأنت باصصلى"، وهى من كلمات محمد جابر وألحان جوليو، وتوزيع أنور عمرو، مشيرة إلى إنها أيضاً تجهز لأغنية رومانسية من كلمات حسام سعيد وألحان إسلام رفعت وتوزيع كريم أسامة.





وكانت قد طرحت آية عبد الرؤوف، كليب الساعة أربعة، وهو من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز وكلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج المخرجه اللبنانية رودينا حاطوم.