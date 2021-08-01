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أشرف عبد الباقي يروح لمسرحية "شمسية وأربع كراسي"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شوق الفنان أشرف عبد الباقي جمهوره لمسرحيته الجديدة "شمسية واربع كراسي" وذلك من خلال مشاركة أفيش العمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد الباقي" قائلا: "مستنينكم ابتداءا من يوم الخميس ٥ أغسطس على مسرح الساحل في مسرحية شمسية واربع كراسي  تأليف: كريم سامي ومحمد عبدالوهاب، إخراج: استاذ اشرف عبدالباقي".

مسرحية "شمسية وأربع كراسي" يشاركفي بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

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الفجر أحمد باسر

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