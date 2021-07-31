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إصابة جديدة بفيروس كورونا تضرب ريال مدريد

السبت 31/يوليو/2021 - 11:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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أصبح ألفارو أودريوزولا أحدث لاعبي ريال مدريد تثبت إصابته بفيروس كورونا.

وبات أودريوزولا -25 عاما- ثالث لاعب من فريق ريال مدريد يصاب بكورونا في آخر ثمانية أيام، بعد كريم بنزيمة وديفيد ألابا، المنضم حديثا للفريق.

ولعب أودريوزولا مباراة الفريق الودية أمام رينجرز في جلاسكو والتي انتهت بخسارة الفريق الإسباني 1 / 2 الأسبوع الماضي، ولكنه سيعزل نفسه حاليا.

وأكد الريال الأنباء في بيان قصير على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، ومع ذلك لم يوضح النادي ما إذا كانت الأعراض غير ظاهرة على اللاعب الذي خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني.

وشارك أودريوزولا، الذي نشأ في أكاديمية ريال سوسيداد، 16 مرة مع مدريد في كافة المسابقات الموسم الماضي، من بينها اللعب كأساسي في تسع مباريات.

ومع استمرار غياب داني كارفاخال بسبب إصابته في أوتار الركبة، سيلعب أودريوزولا بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.

وتتبقى لدى الريال، الذي يدربه كارلو أنشيلوتي، مباراة ودية وحيدة قبل بداية الموسم، حيث سيواجه ميلان في النمسا يوم 8 أغسطس المقبل- قبل أن يبدأ حملته في الدوري الإسباني بمواجهة ألافيس في الأسبوع التالي.

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