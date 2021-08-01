متى يتوقف تحور كورونا؟.. طبيب يجيب (فيديو)

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، إن توقف تحور فيروس كورونا يحدث عندما تتسع دائرة الحاصلين على اللقاح.



وأشار "نصولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، إلى أن تكون مناعة كاملة ضد الفيروس يتحقق بعد الحصول على الجرعة الثانية، منوها بأن من يحصل على اللقاح ويصاب بالعدوى فأن درجة الإصابة تكون بسيطة، ولا يتعرض الشخص لمضاعفات.



وأضاف مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، أن سرعة الحصول على اللقاح هو الحل الأكيد للقضاء على فيروس كورونا بنسبة 100%.

